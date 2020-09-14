تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل موقعة حسم الدوري

ومن المقرر ان يعقد فايلر جلسة مع لاعبيه في الخامسة من مساء اليوم لشرح طريقة اللعب والتشكيل الأساسي



ويلتقي الفريق الأحمر مساء اليوم مع الااتحاد السكندري بإستاد الجيش المصري ببرج العرب ضمن منافسات المرحلة ال٢٧ لمسابقة الدوري



ويحتاج الاهلي للفوز وحصد النقاط الثلاث بهدف اعلان تتويجه رسميا والرد في كل من شكك بقدرات الفريق الأول



واستقر الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري علي أغلي عناصر التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم ومكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وأيمن اشرف ورامي ربيعه وعلي معلول واليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي افشه وجونيور اجايي وجيرالدو واليو بادجي.

ومن المقرر ان يجلس محمود كهربا واحمد فتحي ووليد سليمان واحمد الشيخ علي مقاعد البدلاء للاستفادة منهم