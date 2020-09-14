نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس إنبي: لم نطلب ضم صالح جمعة.. وتحدثت مع الخطيب بشأن "شريف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف زكريا السيد رئيس نادي إنبي، أنه لم يطلب شراء صالح جمعة من النادي الاهلي مطلقا، مشيرا إلى أنه تحدث مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، من أجل الإبقاء على محمد شريف لموسم آخر في صفوف الفريق البترولي.

وقال زكريا السيد في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:":"فكرة الاستعانة بأي لاعب تخضع لرؤية الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، ولم يحدث مطلقا تواصل مع الأهلي لضم صالح جمعة".

وحول موقف محمد شريف، قال:" قدم موسم جيد وسجل 10 أهداف، ولدينا رغبة أكيدة في استمراره الموسم المقبل، وطلبت من الكابتن محمود الخطيب خلال أحد الجلسات معه استمرار شريف".

وتابع:" الخطيب أبدى موافقة مبدئية على بقاء اللاعب في إنبي، حال عدم عودته لصفوف الأهلي، وأكد أن رينيه فايلر هو صاحب القرار في هذا الملف".