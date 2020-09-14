لامبارد يسخر من تصريحات يورجن كلوب

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أحمد جودة - القاهرة - سخر فرانك لامبارد مدرب فريق تشيلسي من تصريحات يورجن كلوب مدرب ليفربول حول تعاقدات فريقه ووصفها بالمسلية لأنه لم ينفق مثل الأموال التي أنفقها الريدز من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي.

وأنفق تشيلسيالمملوك للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، حوالي 200 مليون جنيه إسترليني (256.36 مليون دولار) لضم تيمو فيرنر وكاي هافرتس وحكيم زياش وبن تشيلويل قبل انطلاق الموسم الجاري.

وقال كلوب، الذي تعاقد فقط هذا الموسم مع كوستاس تسيميكاس الظهير الأيسر من أولمبياكوس، إن ليفربول لن ينفق مثل هذه المبالغ الضخمة لأنه "من نوعية مختلفة" من الأندية "وليس مملوكا لدول أو لأحد كبار الأثرياء".

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وقال لامبارد لصحف إنجليزية: "أرى أن هذا الأمر مسلي بعض الشيء لأنه عند الحديث عن ملاك الأندية، فلا أعتقد أن مجال عملهم يكون مهما، نحن نتحدث عن ملاك أثرياء جداً في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "قصة ليفربول قصة رائعة لناد على مدار خمس سنوات يتولى فيها كلوب المسؤولية ولقد لجأ إلى ضم لاعبين من أعلى المستويات بالفعل".

وضرب لامبارد مثلا بتعاقد ليفربول مع لاعبين من عينة فيرجيل فان دايك والحارس أليسون وفابينيو ونابي كيتا وساديو ماني ومحمد صلاح وقال "هم لاعبون رائعون انضموا مقابل أسعار عالية جدا".