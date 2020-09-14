نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بيشكتاش السابق: ما يحدث في الرياضة المصرية غير موجود بأوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الصراعات الموجودة حاليا في الكرة المصرية ليس لها أي قيمة، والرياضة تدعو للأخلاق الحميدة، والمنافسة الشريفة وكل طرف يشجع ناديه بدون تجاوزات.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الصراعات التي نراها حاليا ليست موجودة في أوروبا".

وأضاف:" هناك بعض اللاعبين يحاولون إظهار أنفسهم وكأنهم "حماة النادي"، والبعض يتبع سياسة أساليب قصف الجبهة، وهذه الأمور ليست موجودة في الرياضة مطلقا".