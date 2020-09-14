الارشيف / الرياضة

نجم بيشكتاش السابق: ما يحدث في الرياضة المصرية غير موجود بأوروبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بيشكتاش السابق: ما يحدث في الرياضة المصرية غير موجود بأوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الصراعات الموجودة حاليا في الكرة المصرية ليس لها أي قيمة، والرياضة تدعو للأخلاق الحميدة، والمنافسة الشريفة وكل طرف يشجع ناديه بدون تجاوزات.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الصراعات التي نراها حاليا ليست موجودة في أوروبا".

وأضاف:" هناك بعض اللاعبين يحاولون إظهار أنفسهم وكأنهم "حماة النادي"، والبعض يتبع سياسة أساليب قصف الجبهة، وهذه الأمور ليست موجودة في الرياضة مطلقا".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجم بيشكتاش السابق: ما يحدث في الرياضة المصرية غير موجود بأوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا