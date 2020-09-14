نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من مباراة حرس الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالانسحاب من مباراة فريقه ضد حرس الحدود يوم 12 أكتوبر المقبل في الدوري المصري بدعوى تعارضها مع لقاء الأبيض ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وبرر الزمالك رفضه لعب مباراة حرس الحدود أنه سيلعب ضد الرجاء المغربي يوم 17 أكتوبر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وأشار مرتضى إلى أن الزمالك سوف ينتظم في معسكر مغلق بالمغرب، قبل موعد مواجهة الرجاء بـ5 أيام، ولا مجال لمواجهة حرس الحدود يوم الثاني عشر من أكتوبر.