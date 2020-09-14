عمر السومة يقود تشكيل أهلي جدة لملاقاة الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

أعلن الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره الشرطة العراقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: محمد العويس.
خط الدفاع: لوكاس ليما - طلال عبسي - عبد الباسط هندي - عبد الله حسون.
خط الوسط: ماركو مارين - عبد الرحمن غريب - علي الأسمري - محمد المجحد - سلمان المؤشر.
خط الهجوم: عمر السومة.
يذكر أن نادي الوحدة المتواجد في تلك المجموعة انسحب رسميًا من المسابقة، بسبب إصابات فيروس كروونا في فريقه.
ويحتل نادي أهلي جدة صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.
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