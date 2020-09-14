كان الله في عونه.. رئيس إنبي يشيد بنتائج الفريق تحت قيادة حلمي طولان

وقال زكريا السيد ، في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: " بعد فترة التوقف، كان هناك تأثير كبير على اللاعبين، في ظل الإصابات وضغط المباريات، وهناك ظروف صعبة للغاية".
وأضاف:" كان هدفنا استكمال الدوري، ولكن نتعرض لظروف صعبة في ظل ضغط المباريات، وهناك مباريات كان هناك خط الدفاع بالكامل يعاني من إصابات، وكان الله في عون الكابتن حلمي طولان".
وواصل:" أتمنى استمرار حلمي طولان مدربا مع الفريق لأطول فترة ممكنة، ووقع عقدا معنا لمدة موسمين بدءا من الموسم الحالي ومستمر معنا في الموسم القادم، ولا صحة لرحيله مطلقا، والشروط الجزائية لا نهتم بها، لأن الجميع يتعامل معه بشكل جيد".
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