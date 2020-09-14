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رئيس إنبي يتحدث عن مصير أسامة جلال وكريم فؤاد مع الفريق

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أكد زكريا السيد رئيس نادي إنبي، أن ملف شراء عقد أحمد علي مهاجم الفريق من بيراميدز لم يتم فتحه في الفترة الحالية.

وقال زكريا السيد في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" نركز حاليا في المباريات، ولا نفتح باب المفاوضات لضم أو رحيل أي لاعب، وبعد مباراتين أو ثلاثة لو استقرت الأمور سنقوم بفتح ملف الموسم الجديد".

وأضاف:" لم نحدد قيمة أسامة جلال، ولن نفعل ذلك إلا في حالة وصول عرض رسمي للتعاقد معه، فهو لاعب جيد ويصلح للاحتراف الخارجي، لكن لم يصلنا عروض لشراء عقده".

وواصل: "كريم فؤاد يلعب معنا على سبيل الإعارة وقدم مستوى جيد، ويلعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر، ويعتمد عليه الجهاز الفني بشكل أساسي، وقمنا بتجديد الإعارة للموسم القادم، للتأكيد على تمسكنا به وفرض الاستقرار الفني، والجهاز الفني طلب استمراره".

وأضاف: "لم يصلنا أي شئ بشأن كريم فؤاد، لم نكن في طرف مطلقا في أي مفاوضات رسمية".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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