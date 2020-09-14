رئيس إنبي يكشف حقيقة طلب شراء صالح جمعة من الأهلي

أكد زكريا السيد رئيس نادي إنبي، أنه لم يطلب شراء صالح جمعة من النادي الاهلي مطلقا، مشيرا إلى أنه تحدث مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، من أجل الإبقاء على محمد شريف لموسم آخر في صفوف الفريق البترولي.

وقال زكريا السيد في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "فكرة الاستعانة بأي لاعب تخضع لرؤية الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، ولم يحدث مطلقا تواصل مع الأهلي لضم صالح جمعة".

وحول موقف محمد شريف، قال: "قدم موسم جيدا وسجل 10 أهداف، ولدينا رغبة أكيدة في استمراره الموسم المقبل، وطلبت من الكابتن محمود الخطيب خلال أحد الجلسات معه استمرار شريف". وتابع: "الخطيب أبدى موافقة مبدئية على بقاء اللاعب في إنبي، حال عدم عودته لصفوف الأهلي، وأكد أن رينيه فايلر هو صاحب القرار في هذا الملف".

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