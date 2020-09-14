شكوى الجبلاية للفيفا.. مرتضى منصور يعلن عدم خوض الزمالك لقاء حرس الحدود

وقال مرتضى منصور: ما يحدث مهزلة بكل المقاييس ولن نخوض مباراة الحرس لأن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى نسيت أن الزمالك لديه مهمة وطنية أمام الرجاء المغربي بالدار البيضاء يوم 17 فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وشدد منصور فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، على تقدمه بشكوى ضد اللجنة الخماسية للتعنت ضد الزمالك ووضع مباراة فى جدول الدورى قبل لقاء هام أمام الرجاء حيث سيسافر الفريق على متن طائرة خاصة فى الحادي عشر من أكتوبر المقبل .

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري الممتاز فيما عدا الجولة الأخيرة ، ويتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة في المسابقة إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور الــ16 لبطولة كأس مصر ومباراتين من دور الــ8 للبطولة. وصرح المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أن هناك عدة أسباب لعدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة، في مقدمتها الرغبة في إقامة المباريات المؤثرة نتائجها في هبوط بعض الفرق في توقيت واحد، وكلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات مما يسهل اقامتها في توقيت واحد. أضاف مدير إدارة المسابقات بالاتحاد أنه في كل الأحوال ستقام الجولة الأخيرة قبل نهاية أكتوبر المقبل.

رفض المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خوض فريقه لقاء حرس الحدود المقرر له الثانى عشر من أكتوبر المقبل فى الجولة الـ 33 للدوري وفقا لما جاء فى جدول مسابقة الدوري الذي تم إعلانه فى ساعة مبكرة من صباح اليوم .