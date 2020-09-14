بعد العرض الكتالونى .. 3 مؤشرات تحسم موقف محمد صلاح من الانضمام لـ برشلونة

وتسعى إدارة برشلونة إلى تدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر الممكنة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للظهور بشكل مميز خلال الموسم الكروى الجديد بعد الموسم الكارثي للفريق فى الموسم الماضي وتلقي هزيمة ثقيلة للغاية أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين .

وأكدت تقارير عالمية أن برشلونة يضع محمد صلاح ضمن القائمة الرئيسية من اللاعبين الذين يسعى إلى ضمها خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتحقيق الطفرة فى الموسم الجديد .

وتشير كل المؤشرات إلى أن انطلاق محمد صلاح إلى برشلونة لن يكون سهلا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للعديد من الأسباب والتى يمكن حصرها فيما هو تالى :

1- صلاح .. خط أحمر

يعد محمد صلاح واحدا من أبرز نجوم ليفربول داخل فريق ليفربول والذى يتم الاعتماد عليه بشكل كامل فى قيادة الفريق ، ودائما ما يؤكد الألمانى يورجن كلوب أن رحيله عن الفريق يعد أمرا صعبا للغاية بل مستحيلا أيضا .

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الرائعة خلال السنوات الماضية والتى يأتى على رأسها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام للعديد من السنوات بجانب حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز .

2 - آحلام " مو " مع الريدز

دائما ما يخرج محمد صلاح فى تصريحات مع وكالات الأنباء العالمية خلال الفترة الحالية ويؤكد إنه يسعى إلى تحقيق تقديم موسم أسطورى مع فريقه ليفربول خلال الموسم الجديد وتعويض الخروج المبكر من مسابقة دوري أبطال أوروبا فى نسخته الماضية .

وهو الأمر الذى يشير إلى أنه أغلق باب الرحيل عن الريدز خلال الميركاتو الصيفي خاصة فى ظل حالة الحب الكبيرة التى يعيشها مع جماهير الريدز .

3 - ميسي " النجم الأوحد "

يعد تواجد الأرجنيتنى ليونيل ميسي ضمن صفوف برشلونة سببا كبيرا فى امتناع عدد من نجوم الكرة أصحاب القدرات الفنية المميزة عن الانضمام للبرسا فى ظل القناعات الكاملة بأن ميسي هو النجم الأوحد داخل الفريق وقد يقلل من شهرتهم العالمية مثلما حدث مع جريزمان وكوتينيو وغيرهم من النجوم .