وصول أعضاء برلمان طلائع مصر إلي المدينة الشبابية بالإسكندرية للمشاركة في انتخابات الجمهورية.. فيديو وصور

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ،منذ قليل،وصول أعضاء برلمان طلائع من كافة محافظات الجمهورية إلي المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية ،وذلك للمشاركة في انتخابات هيئة مكتب ورؤساء اللجان النوعية ببرلمان الطلائع على مستوى الجمهورية "إلكترونيا" خلال الفترة من 14 – 19سبتمبر الجاري ،بمشاركة351 مشارك ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية علي مستوي المحافظات، ذلك وسط تنفيذ التدابير الإحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضه،للحفاظ علي سلامة المشاركين بالعُرس الإنتخابي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،بأن الإنطلاقة الأولي لبرلمان الطلائع هذا العام إجراء الإنتخابات بالتصويت الإلكتروني لأول مرة ،لمواكبة التطور التقني وتحقيق أعلي قدر من الشفافية والحيادية خلال العُرس الإنتخابي،مشيرا إلي إجراء الإنتخابات بنظام سياسي متكامل لنموذج الدولة المصرية ممثل في (نموذج محاكاة السلطة التشريعية"مجلس النواب"،والسلطة التنفيذية"مجلس الوزراء") بهدف خلق جيلا من النشء قادرا علي القيادة والإدارة ونقطة إنطلاق لجسر من الثقة بين الدولة وأبنائها من النشء والشباب وترسيخ لغة الحوار الدائم لتدعيم قيم الديمقراطية والمسئوليةالمجتمعية مع تنمية الوعي السياسي والتدريب علي المشاركة السياسية وتنمية القدرات علي الحوار السليم البناء.

وجدير بالذكر تنطلق مساء اليوم شرح تفصيلي يوضح بدء الخطوات التنفيذية للإنتخابات الإلكترونية للسلطة التشريعية بفتح باب الترشح علي جميع المناصب وإعلان أسماء المرشحين بشكل مبدئي،إتساقا لذلك تنفذ علي التوازي إجراءات إختيار السلطة التنفيذية بإختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وإعداد برنامج الحكومة بأن يقوم كل رئيس وزراء بعرض برنامجه الإنتخابي علي لجنه متخصصه،تختار اللجنة الرئيس ،يشكل الرئيس الوزارة من باقي الوزراء.