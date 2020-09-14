محمود صابر: الأهلي تواصل معي للعودة لكن اخترت النجم الساحلي

تحدث محمود صابر لاعب المنتخب المصري للناشئين، وناشئ الأهلي السابق عن انتقاله لصفوف النجم الساحلي التونسي.

وقال صابر في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "النجم الساحلي كان يتابعني مع منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين في تونس، وإدارة النادي التونسي تتعامل معي جيدًا، وأتمنى تقديم مستوى جيد للغاية رفقة الفريق".

وتابع: "خطوة النجم الساحلي نحو الاحتراف الأوروبي، والأهلي نادٍ كبير، والنادي التونسي تواصل مع وكيل أعمالي بعد متابعتي".

وأشار إلى أن بعض إداري الأهلي في قطاع الناشئين تواصلوا معه للعودة، ولكنه كان قد اتخذ قرارا باللعب في النجم الساحلي، كون إنها خطوة جيدة.

وأوضح: "تلقيت عروضًا وأنا عندي 16 عاما، لكن القوانين لا تسمح باحتراف أي لاعب إلا بعد 18 عامًا".

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وأضاف: "إدارة النجم الساحلي ترحب باحتراف اللاعبين، وليس شرطا أن أرحل بالشرط الجزائي، قد أتلقى عرضا بنصف مليون فقط ويتم الموافقة عليه".

وأكمل: "الكابتن ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب هو سبب رئيسي في وصولي للنجم الساحلي، فهو يدعمني كأصغر لاعب في المنتخب، وأشارك معه في أكثر من 5 مراكز داخل الملعب".

وأردف: "أجيد اللعب كجناح يمين أو في الجناح الأيسر لكنه كان يوظفني في أكثر من مركز سواء ظهير أيمن أو في الارتكاز".

وأضاف: "سألعب مع النجم الساحلي بداية من الموسم المقبل، وأتدرب حاليا مع النادي للظهور بشكل جيد، وأسعى للظهور بمستوى جيد لأن طموحي كبير وأجتهد للظهور مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو".

وأتم: "أعتقد أن فرصتي في اللعب مع النجم الساحلي خلال الموسم القادم، ستكون كبيرة بنسبة 80 أو 90%، وأتمنى الظهور مع المنتخب الأولمبي، وأشكر والدي ووالدتي ووكيلي المصري أحمد حسين".