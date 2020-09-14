نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الألماني.. شكوك حول لحاق نجمي هوفنهايم بمباراة كولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي هوفنهايم أنه يترقب حالة اثنين من اللاعبين تحوم الشكوك حول لحاقهما بمباراة الفريق أمام كولون يوم السبت المقبل في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، وهما ستيفان بوش وبافيل كاديرابيك،وذلك بسبب اصابتهما مطلع الأسبوع.

واضطر الثنائي إلى مغادة الملعب خلال مباراة الفريق أمام فريق شيمنتز النشط في الدرجة الرابعة في بطولة كأس ألمانيا، والتي فاز خلالها هوفنهايم بركلات الترجيح عقب التعادل 2 / 2.

وحسبما أعلن النادي فإن بوش تعرض لرضوض شديدة في عظام الساق، فيما تعرض كاديرابيك لإصابة في الفخذ، فيما لم يكشف هوفنهايم عن المدة التي سيغيبها كلا اللاعبين، لكنه أوضح عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن الثنائي يحتاج للراحة في الوقت الحالي.

وانضم الثنائي إلى مجموعة من اللاعبين المصابين في النادي مثل القائد بنيامين هوبنير والجناح الأيمن روبرت سكوف والمهاجم مؤنس دبور والمدافع هافارد نوردتفيت.