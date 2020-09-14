تعرف على تاريخ وأرقام مباريات الأهلي والاتحاد

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحل ضيفا على فريق الاتحاد السكندري مساء اليوم الاثنين، في إطار الجولة الـ27 من منافسات بطولة الدوري العام.

ونرصد في السطور التالية أبرز الأرقام في تاريخ لقاءات الفريقين:

تحمل مواجهة الفريقين مساء اليوم رقم 118، بعدما التقى الأهلي والاتحاد على مدار 117 مباراة سابقة كان الفوز حليف الأهلي في 77 مباراة وفرض التعادل نفسه على 24 مباراة فيما كان الفوز حليف الاتحاد في 16 مباراة.

يعود تاريخ المواجهة الأولى بين الأهلي والاتحاد إلى نهاية الأربعينيات من القرن الماضي، في موسم 1948-1949، في النسخة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد، فيما كانت آخر مواجهات الفريقين في الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم وانتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد، سجلها أحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة ووليد أزارو وعلي معلول.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز بنتيجة 6 أهداف نظيفة وهو ما حدث في موسم 2005 -2006 سجل للأهلي عماد النحاس 3 أهداف «هاتريك» ومحمد بركات هدفين ومحمد أبو تريكة هدف.

حافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام الاتحاد في 72 مباراة فيما خرج الاتحاد بشباك نظيفة أمام الأهلي في 24 مباراة .

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك الاتحاد في 199 مناسبة من خلال 92 لاعبا، بينما استقبلت شباك الأهلي 73 هدفا.

يعد حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق الهداف التاريخي في لقاءات الفريقين بعدما نجح في تسجيل 12 هدفا، فيما يعتبر أسامة عرابي لاعب الأهلي الأسبق أكثر اللاعبين ظهورا في تاريخ لقاءات الفريقين برصيد 24 مباراة.