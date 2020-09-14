نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الإثنين، 14 سبتمبر 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي..
يحل النادي الأهلي، ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد الجولات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز فيما عدا الجولة الأخيرة.
تغنت صحيفة "جارديان البريطانية"، اليوم الاثنين، بالثنائي المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول، ومحمد النني متوسط ميدان نادي ارسنال، مشيدة بتألقهما في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي البريميرليج.
استشهد فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، بالمصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول، للرد على الانتقادات التي وجهها مدربه يورجن كلوب بخصوص إنفاق تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفي.
أفاد تقرير صحفي، بأن نادي النصر السعودي، قدم عرضا رسميا، من أجل الحصول على خدمات جيورجيان دي أراسكايتا، لاعب فلامنجو البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. غضب في المغرب بسبب الأهلي.. شوبير يهاجم أوناجم.. مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب لقاء الحرس.. و3 مؤشرات تحسم موقف صلاح من الانتقال إلى برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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