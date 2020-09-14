صورة تثير الجدل.. حقيقة توقيع محمد إبراهيم لـ بيراميدز رسميا

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، و"تويتر"، صورة لـ محمد إبراهيم لاعب نادي مصر للمقاصة خلال توقيع أحد العقود.
وانتشرت صورة محمد إبراهيم أثناء توقيعه أحد العقود بشكل مكثف على السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، وربط البعض هذه الصورة بانتقاله إلى بيراميدز، وبدأ البعض يشير إلى أن اللاعب وقع بشكل رسمي لـ بيراميدز خلال الساعات الماضية، وبدأ يتم نشر الصورة بشكل كبير.
وترجع حقيقة الصورة إلى العام الماضى عندما انتقل اللاعب من الزمالك إلى مصر للمقاصة وتوقيعه على عقود الانضمام بصحبة "عصام سراج"، مدير التسويق بنادى المقاصة، وتم التوقيع بمكتب اللواء محمد عبدالسلام رئيس النادي.
ويكثف مسئولو النادى الأهلى من مفاوضاتهم مع محمد إبراهيم للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد المستويات الفنية المميزة التى قدمها اللاعب مع فريقه خلال الموسم الكروى المقبل.
ونجح محمد إبراهيم فى خطف الأنظار إليه خلال الفترة الحالية بسبب تألقه اللافت فى كل مباراة تلو الأخرى مع فريقه المقاصة ومساهمته بشكل قوى فى النتائج المميزة التى حققها الفريق فى الفترة الأخيرة تحت قيادة مدربه إيهاب جلال.
ويدخل الأهلى الآن فى صراع قوى مع بيراميدز للظفر بخدمات محمد إبراهيم بعد أن تقدم الأخير بعرض لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
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