ميلويفيتش يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الشرطة في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي التشكيل الذي سيبدأ به مواجهة الشرطة العراقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل أهلي جدة على النحو التالي:

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محمد العويس، لوكاس ليما، عبدالباسط الهندي، طلال العبسي ، عبدالله حسون، علي الأسمري، محمد المجحد، ماركو مارين، حسن القيد ، سلمان المؤشر ،عمر السومة

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء عند الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن أهلي جدة يحتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الشرطة العراقي المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.