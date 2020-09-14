نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يحاضر لاعبي الأهلي للمرة الأخيرة قبل مباراة التتويج بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة للاعبين داخل فندق الإقامة وذلك قبل التحرك مباشرة إلي ستاد برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، بالدوري العام.

وتشهد المحاضرة مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة وإعلان تشكيل المباراة الرسمي بالإضافة إلي تذكير اللاعبين بخطة المباراة وغيرها من الأمور الفنية.

كما سيعمل فايلر، على توضيح بعض النقاط السلبية للاعبين لعدم تكرارها، مع توضيح نقاط الضعف والقوة لدى المنافس قبل المواجهة المرتقبة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.