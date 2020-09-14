نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقب في قلعة برشلونة لاجتماع ميسي بإدارة النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عدد من التقارير الصحفية، عن احتمالية عقد اجتماع بين جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، مع ليونيل ميسي قائد الفريق، خلال الفترة المقبلة، لبحث عدة أمور، منها خفض الرواتب.

واشار الموقع الرسمي لقناة كواترو، أن ميسي وبارتوميو يعرفان ضرورة الجلوس للتفاوض من أجل خفض راتب اللاعب، وليس لمناقشة رحيل أو بقاء البرغوث، والذي سيتعين عليه مواجهة بارتوميو وجهًا لوجه، حيث يتوجب عليه قبول خفض راتبه، بجانب رواتب لاعبي الفريق الأول.

وتابعت القناة إلى أن الموسم الماضي شهد تكبد برشلونة لخسائر مالية بقيمة 98 مليون يورو، حيث حاول خلالها برشلونة، تخفيض تلك الخسارة من خلال بيع آرثر ميلو إلى يوفنتوس، وتحتاج ادارة برشلونة لخفض فاتورة الأجور، والذي سيبدأ بمطالبة اللاعبين بخفض رواتبهم السنوية، وستكون المواجهة الأولى بين ميسي الذي يمثل الفريق باعتباره القائد، وبارتوميو، في اجتماع قد تندلع منه شرارة جديدة بين الثنائي.

وشهدت الفترة الماضية هجوم شديد اللهجة من ليونيل ميسي خرج، لبارتوميو، عقب إعلان استمراره لعام إضافي مع برشلونة