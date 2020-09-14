نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مالك باريس سان جيرمان ينفي تهم الفساد الموجهة إليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفي ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ورئيس شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، كل التُهم الموجهة إليه بشأن ارتكاب أي مخالفات بشأن فساد في عقود بث تليفزيوني لبطولات دولية مختلفة.

ومثل الخليفي وجيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) اليوم الاثنين أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، حيث يواجهان اتهامات بالفساد في عقود بث تليفزيوني.

وحسب لائحة الاتهام، حصل فالكه على عقار في إيطاليا مقابل جهوده في منح حقوق البث التليفزيوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنسختي 2022 و2026 من كأس العالم 2022 وغيرهما من البطولات.

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ويرأس ناصر الخليفي مجموعة "بي.إن سبورتس" الإعلامية القطرية كما أنه رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

وغاب المتهم الثالث، وهو رجل أعمال يوناني، عن المحاكمة بداعي معاناته من مشكلات في القلب.

ويتهم ممثلو الإدعاء رجل الأعمال اليوناني بدفع 25ر1 مليون يورو (48ر1 مليون دولار) لفالكه نظير الحصول على الحقوق الإعلامية لنسخ من بطولات كأس العالم وكأس القارات، في إيطاليا واليونان.

وذكرت وكالة أنباء "كيستون-إس دي إيه" السويسرية أن القضاة في سويسرا قرروا المضي قدما في الإجراءات في غيابه، رغم اعتقادهم أنه يحاول التهرب من العدالة.