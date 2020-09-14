نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 تصريحات آثارت الجدل من رضا عبدالعال.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يخفى على أحد من متابعي الأحداث الرياضية في مصر، تصريحات رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، المثيرة للجدل النابعة من قلبه والتي لا تعرف معنى المجالات.

10 تصريحات آثارت الجدل من رضا عبدالعال

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز 10 تصريحات آثارت الجدل من رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق ومحلل قناة "Ten"، وإليكم التفاصيل:-

1- مصر لن تفوز بكأس الأمم الأفريقية

قبل انطلاق مسابقة كأس الأمم الأفريقية التي أُقيمت في مصر العام الماضي، وتوج بها منتخب الجزائر، خرج رضا عبد العال، ليطلق تصريح ناري، مشيرا إلى أن هناك تراجعا كبيرا فى مستوى اللاعبين، بالإضافة إلى أن هناك لاعبين أصبحوا لا يستحقون ارتداء قميص الفراعنة بسبب اهتزاز مستواهم، ليتوقع خروج مصر من البطولة الأفريقية.

2- جروس الزمالك "شاهد مشفش حاجة"

انتقد رضا عبد العال، المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للزمالك أثناء فترة تواجده على رأس القيادة الفنية، للفريق الأبيض.

رأى رضا عبدالعال أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ليس لديه فكر تدريبي رغم تصدر الفريق الأبيض لجدول ترتيب الدورى الممتاز معه.

وأكد عبد العال أن لاعبى الزمالك هم السبب وراء نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة وليس المدير الفنى، مطالبا إدارة الزمالك برحيله فى أسرع وقت ممكن.

3 - على معلول .. "شبه الممثل محمد عوض"

لم يسلم الظهير الأيسر التونسي علي معلول لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من تصريحات رضا عبد العال، حيث رأى الأخير أن معلول لم يصنع الفارق مع الأهلى فى العديد من المباريات، مشيرا إلى أن إدارة القلعة الحمراء عليها أن تفكر فى رحيل اللاعب والإتيان بلاعب إفريقى قوى يستطيع الإضافة للفريق بشكل دائم.

ووصف عبدالعال على معلول بالممثل المصرى الشهير محمد عوض، مؤكدا أنه يشبه كثيرا فى الملامح.

4- مروان محسن .. "كارثة المنتخب"

أوضح رضا عبد العال، أن مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لا يستحق الانضمام إلى المنتخب الوطنى، مشيرا إلى أن المهاجم لم يقدم أى جديد منذ انتقاله للقلعة الحمراء وتواجده فى المنتخب شىء يثير الجدل والعديد من علامات الاستفهام.

5- مدربو الدوري رجليهم شمال

أكد رضا عبدالعال فى تصريح شهير له أن فكره فى التدريب أفضل كثيرا من العديد من مدربى الدورى الممتاز، مشيرا إلى أنه لم يحصل على فرصة تدريبية حقيقية من أجل إثبات جدراته وفكره.

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وأشار عبدالعال إلى أن نصف مدربى الدورى لم يكن لهم أى موهبة خلال ممارستهم لكرة القدم، قائلا "مدربو الدوري رجليهم شمال.. ومش بيعرفوا يباصوا".

6- أنا أتحط مع رونالدو وميسي

انفعل رضا عبدالعال على مجدى عبدالغنى عضو اتحاد كرة القدم فى تصريح شهير قائلا "أنا أتحط مع رونالدو وميسى" بعد أن استفزه عبدالغنى ووصفه بأنه لم يفعل أى شىء فى كرة القدم.

وأثار هذا التصريح الجدل بصورة كبيرة عبر السوشيال ميديا بعد أن شبه عبدالعال موهبته بنجوم العالم الكبار ميسي ورونالدو.

7 - أجيرى مسجل خطر وهربان فى مصر

وعن المدرب المكسيكي خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم سابقا، أطلق رضا عبد العال قذيفة نارية، واصفا إياه بأنه من المدربين غير الجيدين، مشيرا إلى أنه لديه أحكام فى القضاء الإسبانى قائلا "أجيرى مسجل خطر وجاى هربان فى مصر".

8- كوبر .. "حلق الله يسترك"

انتقد رضا عبدالعال مرارا وتكرارا طريقة لعب المنتخب الوطنى مع المدير الفنى السابق هيكتور كوبر ووصفها بـ الدفاعية البحتة، مضيفا أن هيكتور كوبر بيلعب بطريقة "حلق الله يسترك".

9 - "وأنا بقولك مش هنعدي الدور الأول"

التريند الشهير، وأنا بقولك مش هنعدي الدور الأول" الذي أطلقه رضا عبد العال مع الاعلامي ابراهيم فايق، قبل مشاركة منتخب مصر في كأس العالم بروسيا 2018، والذي خرج من منافساته الفراعنة من الدور الأول بصفر نقاط.

وأكد رضا عبد العال قبل إنطلاق كأس العالم الماضية، أن المنتخب الوطنى لن يمر من الدور الأول والتأهل إلى الأدوار النهائية.

وأضاف أن المنتخب سيتلقى الهزيمة فى كل مبارياته بالبطولة نتيجة عدم قناعاته بالفكر التدريبى لهيكتور كوبر المدرب الأرجنيتنى للمنتخب حينها.

10- لو مسكت المنتخب ومخدتش أفريقيا وموصلتش كأس العالم هشرب سم

أكد رضا عبد العال لاعب الأهلى والزمالك السابق، أنه يحلم بتدريب منتخب مصر منذ أن كان لاعبا، وأنه قادر على قيادة المنتخب للمونديال.

وكشف رضا عبد العال في تصريحات إذاعية مؤخرا: "أن تدريب منتخب مصر حلم يراودنى من وأنا لعيب وهوصل كأس العالم، ولو مسكت المنتخب ومخدتش بطولة أمم أفريقيا".

ومن هنا جاء التصريح المثير ليعلق عبد العال: " لو موصلتش كأس العالم هشرب سم علشان هكون فشلت لأنى هيكون ملوش دور في الحياة".