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المزين يُعلن تشكيل طنطا لمواجهة أسوان في الدوري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المزين يُعلن تشكيل طنطا لمواجهة أسوان في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ايمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن تشكيل الفريق لمواجهة أسوان ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل طنطا ضد أسوان كالآتي:-

في حراسة المرمي: علي فرج.

خط الدفاع: محمود منصور، محمود مسعود، سليمان عبدربه، محمد الشاذلي.

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خط الوسط: حسام غالي، محمود كابونجا، أحمد الشناوي.

خط الهجون: أحمد سعيد اوكا، أحمد فهمي، هاني رشدي.

بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :-

محمد أشرف "حارس مرمي"، مصطفي أمين، وليد عادل، إيهاب سمير، محمد ماجد اونش، هشام شعبان، إسلام فؤاد، أحمد سالم صافي، حسين فيصل.

يذكر أن طنطا سيواجه اسوان اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة بينهم في تمام السادسة مساءا.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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