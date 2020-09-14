نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المزين يُعلن تشكيل طنطا لمواجهة أسوان في الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن ايمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن تشكيل الفريق لمواجهة أسوان ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل طنطا ضد أسوان كالآتي:-
في حراسة المرمي: علي فرج.
خط الدفاع: محمود منصور، محمود مسعود، سليمان عبدربه، محمد الشاذلي.
خط الوسط: حسام غالي، محمود كابونجا، أحمد الشناوي.
خط الهجون: أحمد سعيد اوكا، أحمد فهمي، هاني رشدي.
بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :-
محمد أشرف "حارس مرمي"، مصطفي أمين، وليد عادل، إيهاب سمير، محمد ماجد اونش، هشام شعبان، إسلام فؤاد، أحمد سالم صافي، حسين فيصل.
يذكر أن طنطا سيواجه اسوان اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة بينهم في تمام السادسة مساءا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المزين يُعلن تشكيل طنطا لمواجهة أسوان في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.