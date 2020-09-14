دقيقة حداد على عزمي مجاهد قبل مباراة طنطا وأسوان

حراسة المرمي: علي فرج.
خط الدفاع: محمود منصور، محمود مسعود، سليمان عبدربه، محمد الشاذلي.
خط الوسط: حسام غالي، محمود كابونجا، أحمد الشناوي.
خط الهجوم: أحمد سعيد أوكا، أحمد فهمي، هاني رشدي
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