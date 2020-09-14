سيراميكا كليوباترا يفوز على القومى 6- صفر استعدادا لمواجهة كوكاكولا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا معنويا على حساب القومي بستة أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم بالسويس، في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مباريات دوري الدرجة الثانية.
قدم لاعبو سيراميكا كليوباترا مباراة قوية، ووضح عليهم تعليمات المدير الفني هيثم شعبان بضرورة استغلال أنصاف الفريق أمام المرمى، وهو ما تم ترجمته إلى نصف دستة أهداف في شباك القومي.
سجل الاهداف كل من ضياء قنديل في الدقيقة السابعة من الشوك الأول، وشهد الشوط الثاني خمسة أهداف عن طريق محمود المغربي هدفين وشادي حسين مثلهما وطارق سامي هدف.
ويستعد سيراميكا كليوباترا لمباراة كوكا كولا التي ستقام في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، ويتصدر الفريق جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 32 نقطة، ويعتبر المرشح الأول للصعود إلى الدوري الممتاز، في ظل تبقي 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.
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