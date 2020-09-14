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نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - رفض أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي ونجم منتخب مصر الأوليمبي، الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واقترب الأهلي من التعاقد مع أسامة جلال، خلال الفترة المقبلة، من أجل تعزيز دفاعات المارد الأحمر استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، قد أجرى اتصالًا بأسامة جلال لمعرفة موقفه من الانتقال إلى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ورفض أسامة جلال الانتقال إلى الزمالك، مؤكدًا أنه يرغب في الاحتراف الأوروبي، أو الانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الصيف الجاري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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