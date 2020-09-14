نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يحتفي بهاتريك صلاح في شباك ليدز يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفى نادي ليفربول الإنجليزي، بثلاثية نجم فريقه ولاعب منتخب مصر الأول محمد صلاح، والتي دك بها شباك نادي ليدز يونايتد، في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن ليفربول من الفوز بصعوبة على ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في أولى مواجهات الفريق في لدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2020/2021.

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وسجل الفرعون المصري 3 أهداف في اللقاء، منها هدفين من علامة الجزاء، ليقود اللاعب الفريق لحصد أولى نقاطه في حملة الدفاع عن لقبه.

وقام الحساب الرسمي لفريق ليفربول، الناطق باللغة العربية، بالاحتفال بهاتريك صلاح، حيث نشر فيديو يحتوي على الأهداف الثلاثة، وكتب عليه: "أشياء نحب أن نراها.. ثلاثية مذهلة من الملك المصري واحتفال مميز".

وكان صلاح قد قام بإهداء الأهداف لنجم النادي الأهلي مؤمن زكريا، الذي يعاني من أزمة صحية كبيرة.