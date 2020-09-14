فايلر يمنح لاعبي الأهلي "روشتة" عبور الاتحاد والتتويج بلقب الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد محاضرة مع اللاعبين داخل فندق الإقامة ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.
ومن المنتظر أن يمنح فايلر التعليمات الأخيرة للاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة، استعدادًا للمواجهة المهمة والمرتقبة أمام الاتحاد المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد برج العرب.
ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٧١ نقطة، ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز أمام الاتحاد، لحسم اللقب والتتويج بالدرع الخامس على التوالي.
ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والاتحاد :-
1- الأهلي 71 نقطة.
2- الزمالك 55 نقطة.
3- المقاولون العرب 47 نقطة.
4- بيراميدز 45 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 36 نقطة.
6- إنبي 35 نقطة.
7- سموحة 33 نقطة.
8- مصر للمقاصة 33 نقطة.
9- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
10- الإسماعيلي 30 نقطة.
11- طلائع الجيش 29 نقطة.
12- نادي أسوان 28 نقطة.
13- الجونة 28 نقطة.
14- وادي دجلة 27 نقطة.
15- حرس الحدود 26 نقطة.
16- المصري 25 نقطة.
17- إف سي مصر 19 نقطة.
18- طنطا 17 نقطة.
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