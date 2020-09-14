نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدخان يتعادل مع الحمام استعدادا للقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي، ودية الدخان والحمام، فى المباراة التى اقيمت على ملعب افريكانا، ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف دوري القسمين الثاني والثالث.

تقدم الحمام عن طريق لاعبه محمود أبو جوده من ركلة جزاء، بينما أدرك اللاعب حسن جاد هدف التعادل للدخان فى الشوط الثاني.

ويستعد الدخان لمواجهة سبورتنج ودياً، الخميس المقبل، ضمن تحضيرات الفريق لاستئناف دورى القسم الثالث.

بينما سيخرج الحمام لمواجهة أبو قير للاسمدة الثلاثاء المقبل على ملعب أبو قير للاسمدة.