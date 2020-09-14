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بايرن ميونخ يبدأ أولى خطوات عودة الجماهير في السوبر الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الاثنين، على تقديم فحوص مجانية لفيروس المستجد للجماهير التي ستكون حاضرة في مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية الإسباني والتي ستقام في العاصمة المجرية بودابست.

وإلى جانب تذاكر دخول المباراة، سيحتاج مشجعو بايرن ميونخ إلى فحص كورونا بنتيجة سلبية باللغة الإنجليزية لدى دخولهم المجر، حيث يعرض النادي تسهيل الأمر من خلال شريكه "إيكو لوج" الذي سيزود الجماهير بتلك الخدمة في مطار ميونخ.

وسيكون بمقدور الجماهير التي تحمل تذكرة المباراة، الحضور إلى أماكن وقوف السيارات في ملعب "أليانز أرينا" في يومي 21 و22 سبتمبر الجاري، وذلك لإجراء الفحص مجانا، على أن يتم إرسال النتائج عبر البريد الإلكتروني.

وتقام مباراة السوبر الأوروبي يوم 24 من الشهر الجاري في ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست، فيما سيتم السماح بعدد قليل من الجماهير لحضور المباراة، مع توقعات بتواجد 3000 مشجع لبايرن في الملعب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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