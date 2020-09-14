نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلاقي فريق مانشستر يونايتد منافسه كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويقام اللقاء بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، يوم السبت المقبل الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري.
وينطلق اللقاء عند الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.
ويحتل كريستال بالاس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر دون نقاط.
وكان كريستال بالاس حقق الفوز في أولى لقاءاته بالدوري الإنجليزي أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، في المقابل لم يلعب مانشستر يونايتد الجولة الأولى في البريميرليج بعد أن تأجيلها.
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