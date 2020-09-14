نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يوضح موقفه من المفاوضات مع اللاعبين والمدربين بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز دخول الإدارة مؤخرا في مفاوضات رسمية مع أي من أسماء لاعبي أو مدربي الدوري المصري، والذين تم تداول الحديث عنها في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.

أوضح عمرو بسيوني للمركز الإعلامي ببيراميدز أن النادي يحافظ على طريقته وأسلوبه في التفاوض لضم أي لاعب جديد، ويتفاوض مباشرة مع اللاعب في الفترة القانونية المسموح بها، واللاعب المرتبط بتعاقد يتفاوض مباشرة مع ناديه مثلما حدث في جميع الصفقات الماضية.

شدد مدير التعاقدات على أن الأمر ذاته ينطبق على المديرين الفنيين والمدربين، موضحا أن أي مدرب مرتبط بتعاقد مع نادي لن يتفاوض بيراميدز معه بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن إدارة بيراميدز تكن كل احترام وتقدير للأسماء التي تم ذكرها وسائل الإعلام وارتباطها بمفاوضات مع النادي، ولكن الواقع يؤكد أن بيراميدز لم يدخل في مفاوضات رسمية مع الأسماء التي طرحت من الدوري المصري إعلاميا في الفترة الأخيرة، وما حدث فإن هناك بعض الوكلاء يرشحون تلك الأسماء لإدارة التعاقدات بالنادي ثم نسمع في الإعلام حديثا عن مفاوضات رسمية وتعاقد رسمي، وهو ما لم ولن يحدث هكذا.