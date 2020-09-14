نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجت يحسم ودية القناة استعدادا للقسم الثاني في المقال التالي
جاء هدف الفوز للنادي البترولي، في الشوط الثاني، عن طريق اللاعب عبد الرحمن حسن.
وتعادل القناة أمس أمام فريق نجوم المستقبل، بهدف لكل منهما، خلال المواجهة الودية التي أقيمت استعدادا لعودة منافسات القسم الثاني.
وأحرز هدف القناة مهاجم الفريق أحمد الصعيدي، في الشوط الأول، وتعادل للنجوم اللاعب حسن أبو شقرة بالشوط الثاني.
يذكر أن القناة خاض مؤخرا 4 وديات، حيث تغلب على فريق الأمل، ثم تعادل مع البنك الأهلي بهدفين لكل منهما، وتغلب مؤخرا على جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف، وبتروجت بهدف نظيف.
ويستعد القناة لمواجهة فريق الزرقا يوم 21 سبتمبر من الشهر الحالي.
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