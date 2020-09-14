الارشيف / الرياضة

الأهلي يتوجه إلى استاد برج العرب لمواجهة الاتحاد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

7:14 مساءً - 14 سبتمبر، 2020

حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي غادرت فندق الإقامة منذ قليل، في طريقها للتوجه إلى استاد برج العرب استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.

وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل التحرك من الفندق ومنح التعليمات الأخيرة قبل الوصول إلى الملعب.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الثامنة والنصف مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ٢٧ في بطولة الدوري الممتاز.

Advertisements

ويبحث الأهلي عن الفوز أمام الاتحاد لحسم لقب الدوري الممتاز والتتويج بالدرع الخامس على التوالي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأهلي يتوجه إلى استاد برج العرب لمواجهة الاتحاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الأهلى المصرى الرسمى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا