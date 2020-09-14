الأندية تسابق الزمن من أجل الجاهزية التامة

■ بعد ظفار .. السيب يبدأ تدريباته بقيادة مصعب الضامري والفحوصات الطبية تتواصل

■ مرباط ينتظر رد اتحاد القدم.. و«فاروق» يقرر «فراق» العروبة ويعتذر عن تكملة المشوار

متابعة ـ صالح البارحي:

■ ■ بعد أن أعلنت رابطة الدوري العماني مواعيد استكمال المباريات المتبقية، سواء في دوري عمانتل والمتبقي منه 3 جولات أو مسابقة الكأس الغالية، بالإضافة إلى منافسات المرحلة الحاسمة من مباريات الدرجة الأولى المؤهله لدوري الأضواء، بدأت مجالس إدارات الاندية الاتصالات المكثفة بالاجهزة الفنية المشرفة على الفرق واللاعبين من أجل سرعة البدء في التدريبات اليومية استعدادا لخوض المنافسات بشكل مثالي، خصوصا وأن المرحلة القادمة هي مرحلة حسم للكثير من الأندية، سواء في مقدمة الترتيب أو المراكز الأخرى والتي قد تعصف بفرق لم تكن تتوقع في يوم ما أن تجد نفسها في هذا الوضع المتأزم، ومن باب أولى فإن المرحلة القادمة تحتاج إلى عمل مضاعف للغاية لعودة الجاهزية البدنية للاعبين وقبلها الحالة النفسية التي يمر بها العالم جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).■ ■

السيب يتدرب

بدأ نادي السيب متصدر دوري عمانتل برصيد (50) نقطة وبفارق (5) نقاط عن أقرب ملاحقيه (ظفار) تدريباته مساء أمس الأول بساحة ملعبه الفرعي بوادي البحائص بقيادة المدرب مصعب الضامري وجمال المحرمي حتى وصول المدير الفني إلى أرض السلطنة في وقت لاحق، حيث انتظم في التدريبات جميع اللاعبين وسط الإجراءات الاحترازية المتفق عليها ضمن البروتوكول الصحي المتبع، وسيواصل السيب تدريباته اليومية وفق ذات الإجراءات إلى حين موعد بدء المنافسات التي حدد لها 23 أكتوبر القادم. الجدير بالذكر، أن نادي السيب أجرى الفحوصات الطبية للاعبيه يوم الخميس الماضي وحصل على النتيجة في ذات اليوم وهو الأمر الذي سمح لهم بخوض التدريبات دون انتظار فترة أخرى، ومن جانب آخر، فقد جدد مجلس الإدارة الثقة في الجهاز الفني للموسم الثاني على التوالي بقيادة البرتغالي برونو بيريرا ومساعده كذلك، بالإضافة إلى لاعب الوسط المحترف أجيبولا.

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والبقية تستعد

أما نادي صحم الذي يحتل المركز الخامس برصيد (32) نقطة، فمن المتوقع أن يبدأ تدريباته يوم الجمعة القادم بقيادة المدرب الوطني وليد السعدي، حيث قام الجهازان الفني والإداري واللاعبون بإجراء الفحوصات الطبية بمستشفى بدر السماء للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) وبانتظار النتائج خلال هذين اليومين قبل الانخراط في التدريبات اليومية بساحة ملعب النادي الرئيسي.

وفي شأن نادي فنجاء صاحب المركز التاسع برصيد (30) نقطة، فقد خضع الجهازان الفني والإداري واللاعبون للفحوصات الطبية يوم السبت الماضي، وحدد بدر الميمني وجهازه المعاون بدء التدريبات مساء اليوم من ملعب النادي بعد الحصول على نتائج الفحوصات النهائية، حيث يدخل فنجاء مبارياته الثلاث المتبقية وهو بحاجة إلى تحقيق فوز واحد على الأقل أو تحقيق تعادلين من أجل ضمان الابتعاد نهائيا عن شبح الهبوط الذي ما زال يهدد عددا كبيرا من الفرق بدورينا.

من جانبه، فقد حدد الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي النهضة بقيادة المدرب الوطني محسن درويش ومساعده خليفة المزاحمي بداية تدريبات العنيد اليومية من مساء الغد بملعب النادي بمحافظة البريمي، وذلك بعد أن خضع الجميع للفحوصات الطبية من جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث ينتظر مجلس الإدارة استلام النتائج النهائية اليوم بصفة نهائية، حتى يتأكد من سلامة الجميع، كما قام مجلس الإدارة بإجراء العديد من الأمور الاحترازية في أروقة النادي تجنبا لأي أمور سلبية قد تعيق تطلعات الفريق الأخضر الذي ينافس على الصعود للمباراة النهائية للكأس الغالية، حيث تنتظره مباراة الإياب بالمربع الذهبي أمام ظفار في صلالة (الذهاب 1/‏1)، والدفاع عن حظوظه في الحصول على المركز الثالث بدوري عمانتل والذي يتمسك به حاليا برصيد (34) نقطة.

من جانبه، خضع الجهاز الفني والإداري بنادي مسقط بقيادة المدرب الوطني القدير إبراهيم صومار ومعاونوه للفحص الطبي الذي حددته الرابطة قبل بدء التدريبات، وهو ذات الأمر الذي قام به لاعبو الفريق الأحمر الذي يحتل المركز السادس برصيد (31) نقطة وبات يحتاج إلى تحقيق انتصار واحد في الثلاث جولات المتبقية لضمان البقاء بين الكبار للموسم القادم، ومن المتوقع أن يبدأ الفريق التدريبات من ملعبه الرئيسي مساء السبت القادم بمشاركة جميع لاعبيه المحليين الذين جدد معهم للموسم القادم، كما قام مجلس الإدارة بتجديد عقود اللاعبين الأجانب كذلك، وهو الأمر الذي يبشر باستقرار فني سيفيد الفريق وتطلعاته في الموسم الجديد.

مرباط والعروبة ينتظران

وفي معقل نادي مرباط، خاطب مجلس إدارة النادي المعنيين بالاتحاد العماني لكرة القدم من أجل مخاطبة المسؤولين بمستشفى بدر السماء بمحافظة ظفار لإجراء الفحوصات الطبية للجهازين الفني والإداري للفريق الكروي الأول خلال هذا الأسبوع، على أن يبدأ الفريق الأبيض تدريباته اليومية ابتداء من الأسبوع القادم فور ظهور نتائج الفحوصات الطبية، كما قام مجلس إدارة النادي بمخاطبة الاتحاد العماني لكرة القدم بضرورة التواصل مع المعنيين بالأمر في نقاط التحكم الخاصة بدخول محافظة ظفار من أجل السماح للاعبي الفريق المنتمين لمحافظات أخرى بالدخول للمحافظة للانضمام لتدريبات الفريق الذي سيقودها الكابتن حسين الحضري استعدادا لخوض منافسات الدوري المتبقية رغم تأكد هبوط مرباط للدرجة الأولى منذ فترة ليست بالقصيرة وتواجده بالمركز الأخير بترتيب دوري عمانتل.

من جانب آخر، ما زال نادي العروبة ينتظر الرد الرسمي من الاتحاد حول موعد خضوع الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق للفحوصات الطبية وفق البروتوكول الصحي الذي تم الاتفاق عليه قبل خوض التدريبات، ومن المتوقع أن يحصل العروبة على الموافقة خلال الساعات القليلة القادمة، ومباشرة سيخضع الجميع للفحص الطبي المحدد وبعد ظهور النتائج سيبدأ الفريق التدريب استعدادا لاستكمال الدوري، وكذلك التجهيز للقاء الإياب أمام عبري في المربع الذهبي للكأس الغالية، كما يعاني الفريق من عدم وجود مدرب يقود الفريق بالإضافة إلى المعد البدني كذلك بعد اعتذار الكابتن فاروق عبدالله عن تكملة المشوار مع المارد في الفترة القادمة.