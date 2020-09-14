مارسيليا يهزم باريس سان جيرمان
فاز فريق مارسيليا على مضيفه باريس سان جيرمان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما الليلة الماضية على ملعب بارك دي برانس في كلاسيكو الدوري الفرنسي لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.
سجل هدف مارسيليا والمباراة الوحيد فلوران توفان في الدقيقة 31، وشهد اللقاء في الدقائق الأخيرة خمس حالات طرد، بواقع حالتين من مارسيليا وهما أما في وبينيديتو، وثلاث حالات من باريس وهم نيمار وكورزاوا وباريديس.
وبذلك الفوز رفع مارسيليا رصيده إلى ست نقاط من مباراتين، يحتل بها المركز الخامس، ولديه لقاء مؤجل، بينما يقبع باريس سان جيرمان في المركز الثامن عشر بدون رصيد من النقاط، ولديه مباراة مؤجلة.
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