الزمالك يتراجع عن موقفه الرافض لعدم خوض مباراة الحدود

تراجع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقفه الرافض لفكرة عدم خوض مباراة حرس الحدود في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري، والمقرر لها يوم 12 أكتوبر المقبل.

يأتي هذا بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباراتي الذهاب والعودة للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي.

وتقام مباراة الذهاب بالمغرب يوم 18 أكتوبر والعودة بالقاهرة يوم 24 من نفس الشهر.

وأكد مصدر بمجلس إدارة القلعة البيضاء أن رئيس النادي تراجع عن موقفه الرافض لفكرة عدم خوض مباراة الحرس، مضيفا المصدر أن الزمالك سيتوجه للمغرب بعد مباراته أمام الفريق العسكري للانتظام في معسكر مغلق لمدة 5 أيام استعدادا لموقعة الذهاب أمام الرجاء.

وأوضح المصدر أن مرتضى منصور تراجع عن فكرة عدم خوض لقاء الحدود بعدما أكد له الجهاز الفني أن الفترة كافية بين مباراتي الحرس والرجاء كي يستعد الفريق للبطولة الأفريقية بشكل جيد.