إيهاب جلال يغيب عن تدريبات المقاصة لظروف خاصة ويقود الفريق أمام إف سي مصر غدا

تغيب إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة عن تدريبات الفريق اليوم الاثنين ، باستاد الدفاع الجوى ، استعدادًا لمواجهة نادى مصر بالجولة الـ27 بالدورى الممتاز.

وقاد الجهاز المعاون تدريبات الفريق، مما أثار الجدل عن توقيع إيهاب جلال لفريق بيراميدز لقيادته خلال الفترة المقبلة ، بعد اعتراف المدير الفنى مؤخرًا بأن هناك مفاوضات معه من قبل نادى بيراميدز .

إيهاب جلال، قد أكد فى تصريحات عقب مباراة طنطا الأخيرة ، إنه ناديه له فضل عليه لذا عاد إلى قيادته مجددا هذا الموسم، قائلًا:"اللي يهمنى نادي المقاصة الآن ولكن لا أعرف السنة الجاية هيكون نادي إيه؟"، موضحا أن بيراميدز فتح خط مفاوضات معه منذ الأمس لتولى قيادته خلال المرحلة المقبلة وقال فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:"لسه مفكرتش ولم أجلس مع وكيل أعمالى لمناقشة عرض بيراميدز، وأخطرت وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة بتلقى عرض من بيراميدز ولن أرحل عن المقاصة بدون موافقتهم وبيراميدز يمتلك لاعبين رائعين وكذلك أمتلك لاعبين في المقاصة لا يقلوا عنهم ومش مستعجل".