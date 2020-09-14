بادجي ومروان في الهجوم.. تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في مباراة التتويج بالدوري

أعلن السويسري رينية فايلر عن تشكيل النادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز على أرضية ملعب برج العرب. حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول. Advertisements خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي، وأحمد الشيخ وجونيور أجايي. خط الهجوم: أليو بادجي ومروان محسن. ويأتي على دكة البدلاء: مصطفى شوبير، ومحمود عبد المنعم كهربا، ووليد سليمان، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، ومحمود وحيد، وأحمد فتحي، وجيرالدو، وعربي بدر

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