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بادجي ومروان في الهجوم.. تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في مباراة التتويج بالدوري

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أعلن السويسري رينية فايلر عن تشكيل النادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز على أرضية ملعب برج العرب.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول.

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خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي، وأحمد الشيخ وجونيور أجايي.

خط الهجوم: أليو بادجي ومروان محسن.

ويأتي على دكة البدلاء: مصطفى شوبير، ومحمود عبد المنعم كهربا، ووليد سليمان، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، ومحمود وحيد، وأحمد فتحي، وجيرالدو، وعربي بدر

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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