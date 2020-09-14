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صلاح يتراجع للمركز الخامس عالميا في قائمة الأغنى لصالح مبابي

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ذكرت تقارير صحفية أمريكية، أن محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف ليفربول، تراجع في ترتيب الأعلى دخلًا بين لاعبي كرة القدم في العالم.
وتراجع محمد صلاح من المركز الرابع إلى الخامس، لصالح كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.
وكان النجم المصري يحتل المركز الرابع والثلاثين في قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا بالعالم حسب مجلة فوربس العالمية والتي تهتم بشؤون المال، حيث قفز وقتها لاعب ليفربول قفزة مهولة من المركز الثامن والتسعين في القائمة ذاتها بالعام الماضي.
وتفوق صلاح على نجوم عديدين أبرزهم بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد وأنطوان جريزمان لاعب برشلونة وجاريث بيل لاعب ريال مدريد وروبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني وديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.
واحتل ميسي المركز الأول بعوائد بلغت 126 مليون دولار أمريكي، وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ثانياً بعوائد 117 مليون دولار، بينما احتل البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان المركز الثالث بعوائد 96 مليون دولار، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بعوائد 42 مليون دولار أمريكي.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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