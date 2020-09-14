نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجونة يُعلن رحيل بيدرو بارني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الجونة رحيل مدربه البرتغالي بيدرو بارني عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على خلفية النتائج التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة.

ونشر نادي الجونة عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" ":نادي الجونة يتوجه بالشكر للمدرب القدير بيدرو بارني على الفترة الماضية ويتمنى له كل التوفيق في خطواته المقبلة".

وكان الجونة قد تلقى الخسارة في مباراة الجولة الماضية أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتل الجونة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، جمعهم من الفوز في الفوز في 7 مباريات والتعادل في مثلهم فيما تلقى الهزيمة في 12 مباراة هذا الموسم بالدوري.