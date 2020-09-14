نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل موقعة الوداد المغربي.. ماذا يفعل الأهلي مع صافرة الجامبي بكاري جاساما؟ (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية مغربية عن اختيار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة المواجهة المرتقبة بين الأهلي ونظيره الوداد الرياضي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وحدد الإتحاد الإفريقي يومي 17، 18 أكتوبر المقبل موعدًا لمباراتي الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بدلا من إقامتها نهاية سبتمبر الجاري كما كان مقررًا لها في البداية. وأكد موقع "le360 sport" أن الكاف استقر بشكل رسمي على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما حكما لمباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي، بينما اختار الحكم باملاك تيسيما لمباراة الزمالك والرجاء. ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أرقام الأهلي مع الحكم بكاري جاساما:- أدار الحكم الجامبي بكاري جاساما 10 مباريات للأهلي (9 دوري أبطال إفريقيا - 1 بكأس السوبر الإفريقي)، حقق المارد الأحمر 4 انتصارات وخسر 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات. أشهر جاساما البطاقة الصفراء للاعبي الأهلي 19 مرة، وحالة طرد وحيدة، واحتسب ركلة جزاء للفريق الأحمر، بينما أخرج 10 إنذارات لمنافسي الفريق الأهلاوي ولم يحتسب ضده ركلات جزاء. وجاءت مباريات الأهلي مع صافرة بكاري جاساما كالتالي: 17 يوليو 2011 .. الأهلي 3 - 3 الوداد المغربي (مجموعات دوري الأبطال) Advertisements 29 أبريل 2012.. الأهلي 0 - 1 الملعب المالي (ذهاب دور الـ16 دوري الابطال) 23 فبراير 2013 .. الأهلي 2 - 1 ليوباردز الكونغولي (السوبر الافريقي) 10 نوفمبر 2013 .. الأهلي 2 - 0 أولارندو بيراتيس (إياب نهائي دوري الأبطال) 19 أبريل 2015 .. الأهلي 0 - 1 المغرب التطواني (ذهاب دور الـ16 دوري الأبطال) 13 مايو 2017.. الأهلي 0 - 0 زاناكو الزامبي (مجموعات دوري الأبطال) 4 نوفمبر 2017 .. الأهلي 0 - 1 الوداد المغربي (إياب نهائي دوري الأبطال) 22 سبتمبر 2018 .. الأهلي 4 - 0 حوريا كوناكري الغيني (إياب ربع نهائي دوري الابطال) 13 أبريل 2019.. الأهلي 1 - 0 صن داونز (إياب ربع نهائي دوري الأبطال) 7 مارس 2020.. الأهلي 1 - 1 (إياب ربع نهائي دوري الأبطال)

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