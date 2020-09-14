نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فايلر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مصير المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة من الموسم الكروي الجديد.

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فايلر

كشفت تقارير صحفية عحقيقة ما تردد عن تفاوض مسؤولي بيراميدز مع السويسري رينيه فايلر من أجل تولي قيادة الفريق السماوي خلال الفترة المقبلة من الموسم الكروي الجديد.

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وأوضحت أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث من فايلر ولا يمكن أن يحدث من بيراميدز لأنهم عندما تفاوضوا مع رمضان صبحي بعد نهاية عقده مع الأحمر.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن فايلر لا يُفكر في ترك الفريق الأحمر لتدريب بيراميدز وما أقوله عن ثقة وليس عن معلومة.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم المدرب السويسري رنيه فايلر بالذهاب إلى بيراميدز بعد نهاية مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.