طلعت يوسف يُعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الأهلي، في المباراة التي ستقام على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي :- حراسة المرمرى : محمود الزنفلي خط الدفاع : محمود شعبان - إسلام جمال - محمود رزق - صبري رحيل Advertisements خط الوسط : مروان عطيه - عمرو الميداني- كريم الديب خط الهجوم : أحمد رفعت - رزاق سيسيه - خالد قمر. البدلاء:- عمرو خليل - السيد سالم - هشام محمد - أسامة عزب - أحمد راشد - عبد الغني محمد - أنس سلتو - مروان النجار - أحمد حجي.

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