نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور السيد يكشف تفاصيل استبعاده من مواجهة الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف نور السيد لاعب الاتحاد السكندري، عن حقيقة استبعاده من لقاء الأهلي مساء اليوم الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وقال نور السيد في تصريحات صحفية: "لا أعلم سبب استبعادي، البعض يتحدث عن قيادتي مؤامرة ضد المدير الفني طلعت يوسف بداعي أنني جلست مع 5 لاعبين كبار داخل الفريق لتلقي هزيمة ثقيلة تطيح به وهو أمر غير صحيح بالمرة".
وتابع: "لست متآمرا ولا تصدر عني مثل هذه التصرفات، أنا جاهز للمواجهة أمام أي لاعب وأمام المدير الفني والقسم أمام الجميع بأن ذلك لم يحدث على الإطلاق".
ونوه نور أنه يتمنى التوفيق لزملائه في لقاء الأهلي اليوم، المقرر بالجولة 27 من الدوري المصري.
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