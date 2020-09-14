

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 7:33 مساءً - 14 سبتمبر، 2020 الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حرص على معاينة أرضية استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري. وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، ومساعده ديفيد سيزا، على النزول إلى أرض الملعب فور وصول حافلة الفريق لمعاينة أرضية الملعب. ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ٢٧ في بطولة الدوري الممتاز. اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى الجهاز الفني يعاين أرضية استاد برج العرب

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