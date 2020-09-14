فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

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7:36 مساءً - 14 سبتمبر، 2020
السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، وفي خط الوسط أليو ديانج وحمدي فتحي، وفي الأمام أحمد الشيخ وجونيور أجايي وأليو بادجي ومروان محسن.
ويأتي على دكة البدلاء: مصطفى شوبير، ومحمود عبد المنعم كهربا، ووليد سليمان، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، ومحمود وحيد، وأحمد فتحي، وجيرالدو، وعربي بدر.
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