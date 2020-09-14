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ميسي يتصدر قائمة الأغنى في العالم متفوقا على رونالدو

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لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، يتصدر قائمة أعلى اللاعبين حصولًا على رواتب سنوية، بينما يأتي كريستيانو رونالدو ثانيًا.
ميسي ورونالدو، بينهما منافسة من نوع خاص، داخل الملعب وخارجه، خاصة أنهما يعدان أيقونة الجيل الحالي في كرة القدم، ورغم تقدمهما في العمر، إلا أنهما لا يزالان يحافظان على بريقهما، حتى إشعار آخر.
وكشفت مجلة فوربس الأمريكية، عن قائمة أعلى اللاعبين تقاضيًا للأجور في كرة القدم، نستعرضها لكم: 

1. ليونيل ميسي، نجم برشلونة: 136 مليون دولار

2. كريستيانو رونالدو، ريال مدريد: 117 مليون دولار

3. نيمار دا سيلفا، باريس سان جيرمان: 96 مليون دولار

4. كيليان مبابي، باريس سان جيرمان: 42 مليون دولار

5. محمد صلاح، ليفربول: 34 مليون دولار

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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