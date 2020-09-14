ميسي يتصدر قائمة الأغنى في العالم متفوقا على رونالدو

1. ليونيل ميسي، نجم برشلونة: 136 مليون دولار
2. كريستيانو رونالدو، ريال مدريد: 117 مليون دولار
3. نيمار دا سيلفا، باريس سان جيرمان: 96 مليون دولار
4. كيليان مبابي، باريس سان جيرمان: 42 مليون دولار
5. محمد صلاح، ليفربول: 34 مليون دولار
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