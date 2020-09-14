15 دقيقة .. الأهلي يهاجم الاتحاد السكندري وآجاي يضيع فرصة التقدم

بدأ الأهلي بمحاولات خجولة لزيارة شباك الاتحاد حتى جاءت الفرصة الأولى في الدقيقة 10 بعد عرضية من أليو بادجي حولها جونيور أجايي بتسديدة قوية بيمناه لكنها ذهبت إلى أحضان الحارس.

ويتربع النادي الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 71 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز في 23، وتعادل في مباراتين، وهزم في مباراة واحدة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 12 لقاءً، وهزم في 5 مواجهات.