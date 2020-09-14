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المطاحن يستعرض أمام جمهورية شبين ويتعادل إيجابيا

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق جمهورية شبين، على ملعبه، أمام نظيره، فريق مطاحن طنطا، بهدف لكل منهما، في مواجهة قوية استعدادا لعودة مباريات دوري القسم الثاني.

جاء تشكيل شبين مكون من، المحرات، محمود شعلان وشريف مجدي، ومحمد عزت وخالد مسعد، وأحمد شرقاوى ومصطفى حافظ، ومحمد خالد وزيكو وأيمن سعد ، وطلبه محمد.

وتألق لاعبو المطاحن، خلال أشواط، اللقاء، وتلاعبوا بالمنافس، الذي أضاع أيضا العديد من الفرص المحققة، حيث أقيمت المواجهة على 3 أشواط مدة كل منهم 35 دقيقة.

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نجح محمد العريبي في إحراز هدف التقدم للمطاحن، في الدقيقة 26 للشوك الأول، بعدما راوغ دفاع الجمهورية، وسدد الكرة ببراعة من جانب الحارس أحمد المحرات.

وفي الشوط الثاني، أدرك شبين التعادل عن طريق المهاجم الصاعد طلبه محمد، في الدقيقة 30 من متابعة لكرة عرضية أمام المرمى.

ولم يشهد الشوط الثالث، تسجيل أهداف من جانب الفريقان، لتخرج الودية الأخيرة للجمهورية بالتعادل الإيجابي، قبل مواجهة نجوم المستقبل، بالقسم الثاني.

تولي محمد مجدي إدارة اللقاء تحكيميا، عاونه أحمد جوهر، وأحمد نبيل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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